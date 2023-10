Genova – E’ stato spento a tarda sera l’incendio divampato ieri sera, intorno alle 20,30, in un appartamento di corso Europa, nel quartiere di Quinto. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme ed hanno poi proseguito con le operazioni di bonifica e di controllo della struttura per verificarne la stabilità.

I proprietari dell’edificio, evacuati appena scoppiato l’incendio, hanno trascorso la notte presso familiari ed amici e potranno rientrare solo dopo che i tecnici avranno verificato la stabilità dell’edificio e l’entità dei danni.

Ancora nessuna spiegazione per il rogo che potrebbe essere divampato per un corto circuito alimentato da strutture in legno dell’edificio.

Una persona è rimasta leggermente intossicata mentre si metteva in salvo ma non è stata ricoverata in ospedale.