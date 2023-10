Genova – Un maxi incidente si è verificato intorno alle 13 di oggi in via Carlo Barabino, nel quartiere della Foce.

Secondo quanto raccolto, a venire a contatto sarebbero state un auto e una moto che, dopo l’impatto, avrebbero anche coinvolto alcuni passanti: in totale il bilancio parla di due persone ferite gravemente, trasportate in codice rosso all’ospedale, e altre tre in maniera più lieve, in codice giallo al pronto soccorso.

Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che avranno il difficile compito di chiarire la dinamica del sinistro stradale.