Genova – La Polizia di Stato di Genova ha tratto in arresto un ventiseienne poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lo stesso è stato anche segnalato all’autorità amministrativa.

Questa notte una pattuglia dell’ U.P.G. e S.P., durante il quotidiano servizio di controllo del territorio ha sorpreso il 26enne mentre consumava della cannabis su una panchina in Piazza Solari. Date le circostanze gli operatori, raggiunti anche da una volante del Commissariato San Fruttuoso, hanno proceduto ad un controllo durante il quale l’uomo manifestava evidenti segni di nervosismo, soprattutto alla richiesta di mostrare i due cellulari che ricevevano continuamente dei messaggi.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del 26enne, in Via Donaver, all’esito della quale sono stati rinvenuti quasi 9 grammi di cocaina e poco più di 37 gr di cannabis, oltreché un bilancino digitale, materiale da imballaggio e 3.888 euro. Il tutto è stato posto sotto sequestro. Al termine dell’attività l’indagato, secondo le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo in direttissima previsto per questa mattina.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva