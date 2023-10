Ventimiglia (Imperia) – E’ stato fermato ed arrestato con l’accusa di omicidio l’uomo che ieri sera, intorno alle 20, ha ucciso un Migrante al termine di una violenta rissa davanti alla stazione ferroviaria. Si tratta di un cittadino Nigeriano che per uccidere avrebbe usato il coccio di una bottiglia.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la violenta rissa tra i due Migranti ma la zona dove è avvenuto l’omicidio è abitualmente frequentata da persone che tentano in ogni modo di passare il confine con la Francia.

Secondo le testimonianze tra i due è nato un diverbio, forse alimentato da qualche bevuta di troppo, e poi si è passati alle mani e infine al gesto omicida che ha spezzato una vita.

L’aggressore è poi fuggito ma è stato rapidamente individuato ed arrestato dalle forze dell’ordine.

L’episodio ha nuovamente alimentato le forti polemiche per la situazione della cittadina che continua a ricevere il flusso di disperati che non vuole restare in Italia – la maggior parte – e cerca con ogni mezzo di proseguire il suo viaggio verso i Paesi che attuano politiche di integrazione più efficaci rispetto all’Italia.

Un viaggio reso impossibile dai respingimenti poiché l’Italia ha sottoscritto e poi ratificato più volte il Trattato di Dublino che obbliga i Migranti sbarcati sul territorio di un Paese dell’Unione Europea ad attendere in quel Paese l’esito della domanda di riconoscimento dello status di profugo.

Un accordo che impedisce ai Migranti di lasciare l’Italia e consente ai Paesi confinanti di respingere e riportare entro i confini italiani i Migranti sorpresi senza documenti di espatrio e “irregolari” di fatto.