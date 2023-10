Ventimiglia (Imperia) – Verrà liberata appena tornerà in salute e in forma la giovane faina (Martes foina) salvata dai volontari della sezione di Savona dell’Enpa che l’hanno trovata nell’ entroterra di Ventimiglia.

L’animale vagava a bordo strada debilitato da una infestazione di parassiti intestinali.

La faina è stata curata e alimentata e a breve tornerà libera nel luogo di ritrovamento.

Buona parte del suo recupero è stata impostata per favorire il reinselvatichimento dato che non si dimostrava abbastanza timorosa nei confronti dell’uomo, si sono adottate tecniche ovviamente non cruente per far sì che non associasse le persone al cibo.

Per gli animali selvatici non temere il contatto umano può rappresentare un grosso rischio.

Le faine sono mustelidi, stessa famiglia di donnole, puzzole, furetti, tasso e lontra. Hanno vita prevalentemente solitaria e sono piuttosto territoriali. Si adattano bene sia alla vita in pieno bosco sia sul limitare delle aree abitate sfruttando come tane anfratti e cavità.