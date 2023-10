Genova – Un cucciolotto bianco latte che vaga per strada, apparentemente senza padrone e i volontari della Croce Gialla che lo prendono in custodia nella speranza che il proprietario si faccia avanti per andare a riprenderlo.

Forse una fuga o un abbandono all’origine del salvataggio avvenuto ieri sera on piazza Cesino, in Val Polcevera, dove alcuni passanti hanno notato il cucciolo e lo hanno messo in sicurezza attendendo poi la Croce Gialla.

L’animale, 50 giorni di vita, verrà trasferito al canile di Monte Contessa dove, se non si troverà il proprietario, verrà dato in adozione.