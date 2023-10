Genova – Aveva perseguitato la ex fidanzata poco più che ventenne per tre lunghi anni con minacce, aggressioni e botte ma ora è stato condannato a 4 anni di reclusione per maltrattamento e stalking. Un 27enne di origini tunisine dovrà scontare la condanna inflitta dal Tribunale che ha ascoltato la denuncia della vittima, una ragazza italiana che aveva avuto la sventura di conoscere il giovane e di aver forse sottovalutato la sua gelosia e possessività.

Ogni volta che la giovane incontrava amici o frequentava altro uomini il fidanzato si infuriava e la sottoponeva a insulti e minacce culminate in più occasioni in violenze e veri e propri pestaggi.

Dopo ripetute aggressioni, cui non aveva fatto seguito alcuna denuncia, la ragazza si è decisa a raccontare tutto ai volontari del centro antiviolenza Mascherona che hanno aiutato la giovane a nascondersi lontano dalla Liguria e attivato il cosiddetto “codice rosso” con le forze dell’ordine che ha poi portato al fermo dell’uomo.