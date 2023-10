L’arrivo di correnti più fredde di origine settentrionale e il graduale ritiro della bolla di alta pressione sul Mediterraneo apre un periodo con caratteristiche Meteo più autunnali, ad iniziare da un sensibile calo delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 16 ottobre 2023

Al mattino cieli molto nuvolosi o coperti sui versanti padani centro-occidentali, non si esclude qualche goccia di pioggia associata. Sul resto della regione transito di spesse stratificazioni medio-alte in un contesto asciutto.

Nel corso del pomeriggio spessa nuvolosità medio-alta sull’intero territorio regionale, non sono escluse locali pioviggini associate a ponente, persisterà della nuvolosità bassa solo sui versanti padani più occidentali.

Venti moderati o tesi dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti o di burrasca tra Genova e Capo Mele.

Mare stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature: in diminuzione, specie nelle zone interne.

sulla costa: minime 14/21°C; massime 20/25°C

nell’entroterra: minime 5/14°C; massime 11°C/21°C