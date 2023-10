Ventimiglia (Imperia) – Ben 35 crocefissi da appendere negli uffici comunali che ne sono sprovvisti. L’ordine di acquisto è stato deciso dal sindaco Flavio Di Muro (Lega) che oggi li farà benedire dal vescovo Antonio Suetta prima di farli sistemare nei locali che ne sono privi.

Una decisione che sta suscitando polemiche e divide l’opinione pubblica tra favorevoli e chi invece avrebbe preferito che il denaro venisse utilizzato per questioni “più urgenti” o per aiutare chi ne ha bisogno.

Nella città di confine ancora scossa dall’ennesimo episodio di violenza e dove cresce il numero di disperati che cerca di passare il confine con la Francia perché non desiderano restare in Italia, sono in arrivo più uomini delle forze dell’ordine e sostegno per aiutare i Migranti ma si infiammano anche le discussioni sulle modalità con cui l’emergenza viene affrontata.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Di Muro ci sarebbero state molte richieste per veder tornare i crocefissi negli Uffici e qualcuno addirittura lo avrebbe acquistato personalmente per poterlo esporre e quindi la decisione di acquistarli è stata “naturale”.