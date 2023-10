Genova – Un presidio per dire no a tutte le guerre e per chiedere la Pace nel Medio Oriente. Il Comitato provinciale “Insieme per la Costituzione” promuove per lunedì 23 ottobre 2023 alle ore 18, davanti alla Prefettura di Genova, in largo Lanfranco un presidio dal titolo “Fermiamo la guerra subito”.

Il presidio è organizzato per chiedere la pace in Medio Oriente e l’intervento della comunità internazionale per la fine delle ostilità tra Israele e Palestina.

Al presidio, dove sarà richiesto un incontro con il Prefetto, parteciperanno i rappresentanti del Coordinamento: Cgil Genova, Anpi Genova, Comunità di San Benedetto al Porto, Arci Genova e Liguria, Libera, Sunia, Federconsumatori, Acli Liguria, Rete degli Studenti Genova e Liguria, Auser Genova e Liguria, Legambiente Liguria, U.D.I. Genova, Sinistra universitaria, Giuristi Democratici Genova, Coordinamento Democrazia Costituzionale Genova, Il Ce.Sto, Music For Peace.