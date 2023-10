Imperia – Sono proseguite tutta la notte le ricerche di Mauro Marvaldi il dipendente del Comune di Imperia scomparso misteriosamente nel nulla ieri mattina.

L’uomo è uscito di casa per andare al lavoro ma non è mai arrivato in ufficio e in mattinata sono scattate le ricerche.

L’auto di Marvaldi è stata trovata con il cellulare dell’uomo all’interno ma non sono stati trovati messaggi o elementi utili a capire cosa possa essere successo.

Le squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e di amici e parenti hanno cercato a lungo nella zona del ritrovamento dell’auto ma senza trovare nulla.

Nelle prossime ore dovrebbero intervenire anche i droni specializzati nelle ricerche su terreni impervi e i cani molecolari che possono trovare tracce in condizioni proibitive.

Intanto vengono ascoltati amici e parenti per cercare di ricostruire la situazione e cercare elementi utili alle ricerche.