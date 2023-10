Le previsioni meteo “peggiorano” e si innalza il livello di allerta meteo nelle zone B, C, E a parire dalle 21 di oggi, mercoledì 18 ottobre

• ZONA A: allerta Gialla sui bacini medi e piccoli dalle 00.00 alle 15 di domani

• ZONA B: allerta Gialla dalle 17:00 ALLE 21:00 poi Allerta Arancione dalle 21 alle 7:00 di domani e poi ancora Gialla dalle 7 alla mezzanotte

• ZONA C: Allerta Gialla dalle 17 alle 21 (bacini medi e piccoli) poi allerta Arancione dalle 21 alle 11 (Bacini Medi e Piccoli) e poi di nuovo Gialla (Bacini Grandi) e ancora Allerta Gialla su tutti i bacini dalle 11 alla mezzanotte

• ZONA E: Allerta Gialla dalle 17 alle 21 (Bacini Medi e Piccoli) poi allerta Arancione dalle 21 alle 7 (Bacini Medi e Piccoli) poi Gialla (Bacini Grandi) sino alle 10 e Gialla (Bacini Medi e Piccoli) dalle 7 alla mezzanotte

Prosegue il tempo fortemente perturbato nella giornata di venerdì con criticità al suolo che verrà valutata nel dettaglio con le corse modellistiche di domani.

Si ricorda che il livello Arancione è il massimo livello di allerta per i temporali.

Queste le previsioni :

OGGI MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE: Graduale aumento dell’instabiltà nel corso della giornata. Da sera alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su CE e parte orientale di B, bassa probabilità di temporali forti su A. I fenomeni saranno caratterizzati da intensità fino a molto forte su C, fino a forte su BE; le cumulate saranno significative su BCE. Venti di intensità fino a forte settentrionali su AB, meridionali su C.

DOMANI GIOVEDI’ 19 OTTOBRE: Permangono condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su BCE, forti o organizzati su A, bassa probabilità di temporali forti su D. I fenomeni saranno caratterizzati da intensità fino a molto forte su C, fino a forte su BE, moderata su A; le cumulate saranno elevate su CE, significative su ABD. Venti di intensità fino a burrasca settentrionali su B, meridionali su C; forti settentrionali su A.

DOPODOMANI VENERDI’ 20 OTTOBRE: Nuova fase di marcata instabilità per il transito di un sistema frontale. Fenomeni diffusi anche a carattere di temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le aree. Precipitazioni con intensità fino a forte e cumulate elevate su ACE. Ventilazione in aumento fino a burrasca forte su tutte le zone, raffiche superiori a 100 km/h in particolare sui rilievi. Moto ondoso in aumento fino a molto agitato con mareggiate anche intense da sud ovest su tutte le coste (periodo fino a 9 secondi).

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.