Imperia – Maxi coda sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia a causa di un incidente avvenuto questa mattina tra Sanremo e Imperia .

Il tamponamento tra un Tir e un’auto ha causato un ferito e la chiusura dell’autostrada con conseguente formazione di una coda che ha raggiunto i 16 km.

Sul posto sono accorsi i mezzi della polizia stradale, dei vigili del fuoco e del 118 ma non è stato necessario nessun trasferimento in ospedale.

Pesantissimi invece i disagi per automobilisti e trasportatori con la chiusura della A10 fra Arma di Taggia e Imperia Ovest.