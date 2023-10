Liguria – Si è conclusa alle 15 di oggi l’allerta meteo arancione diramata alle 22 di ieri su tutta la nostra regione.

La perturbazione che ha attraversato la Liguria, pur portando con sé forti venti, mareggiate e precipitazioni anche intense, non ha causato danni significativi.

Resta lo stato di Allerta Gialla con queste modalità/orari:

• ZONA A: Allerta Gialla sino alle 18 (Bacini Medi e Grandi)

• ZONA C: Allerta Gialla fino alle 23.59

• ZONA E: Allerta Gialla (Bacini Grandi) sino alle 23,59 su bacini Medi e Grandi

I disagi maggiori sono stati infatti causati dalle forti raffiche di vento, superiori ai 100 km/h in molte località, con punte a 189 km/h a Casoni di Suvero: nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone dell’entroterra per rimuovere alberi e rami caduti sulle sedi stradali, interruzioni di corrente e trombe d’aria in alcune zone della costa del Ponente e a Varazze. Elevate le cumulate misurate a Ponente, dove serviva acqua per alleviare la siccità: 180 mm a colle Belenda (IM), 148 a Sella di Gouta (IM), 158 a Pigna (IM), 138 a Mallare (SV). I venti meridionali hanno fatto salire sensibilmente le temperature nel giro di un paio d’ore, con aumenti di 8-10 gradi, e stanno causando la mareggiata sulle coste liguri fino a domani.

Nelle prossime ore piogge e temporali continueranno a interessare la Liguria, come confermato dal bollettino Arpal: l’allerta gialla prosegue su parte della Regione con orari diversificati, e anche domani permarrà una bassa probabilità di temporali forti sul centro-levante.

“Abbiamo superato queste complesse ore di allerta arancione senza particolari danni, ma è necessario rimanere vigili sul fronte meteo almeno fino alla tarda serata di oggi, dato che è attualmente in vigore l’allerta gialla – spiegano il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone –. Il primo ringraziamento va alla Protezione civile, ai Vigili del Fuoco e a tutti quelli che in queste ore, anche notturne, hanno lavorato per monitorare la situazione, pronti ad intervenire in caso di necessità. Un pensiero di vicinanza alla Costa Azzurra, che ha subito gravi danni per il maltempo ed è stata colpita da una vasta alluvione: come Regione Liguria siamo pronti a fornire tutto il supporto necessario”.