Genova – Ancora una truffa del falso parente vittima di un incidente con richiesta di denaro. Questa volta la vittima è una pensionata di 70 anni residente nel quartiere di Marassi. La pensionata ha ricevuto una telefonata di una persona che la avvisava che un parente stretto aveva causato un incidente con una vittima e che stava per essere condotto in carcere se qualcuno non pagava una somma di denaro.

La pensionata, choccata, è caduta nella trappola e senza pensarci troppo ha consegnato ad un complice che si è presentato a casa tutto il denaro contante che aveva in casa, circa mille euro.

Subito dopo è riuscita a mettersi in contatto con il parente che ha chiarito la situazione negando di essere stato coinvolto in incidenti ed ha subito avvisato le forze dell’ordine.

Quando la pensionata ha capito di essere stata raggirata si è sentita male ed è stato necessario portarla in ospedale per una visita.

Le forze dell’ordine indagano sull’ennesimo caso di truffa ed invitano a non aprire la porta a nessuno e, nel dubbio, chiamare sempre prima un parente o le stesse forze dell’ordine.

Occorre inoltre sensibilizzare le persone anziane per metterle in guardia da questo tipo di truffe. In Italia non esiste possibilità di pagare somme di denaro per evitare il carcere.

Resta da capire come facciano i malviventi ad avere informazioni precise sulle vittime e sui loro familiari