Genova – Era agli arresti domiciliari perchè accusato di essere uno spacciatore il 33enne fermato ed arrestato dalla polizia a seguito di indagini scattate per una segnalazione.

L’uomo avrebbe dovuto restare in casa dove era confinato in attesa di processo ma invece continuava la sua attività di spacciatore.

Gli agenti di polizia lo hanno scoperto per strada in via Bobbio, nel quartiere di Marassi, mentre avvicinava un cliente per vendergli alcune dosi di droga. nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati trovati 5 grammi di cocaina, 13 grammi di marijuana e dell’eroina.