Genova – Un incidente si è verificato durante le prime ore della mattinata di oggi, venerdì 3 novembre, in corso Martinetti a Sampierdarena.

Secondo le prime ricostruzioni, un autobus della linea 66 avrebbe travolto alcune auto parcheggiate a lato strada. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, ma sembrerebbe che il mezzo pubblico abbia perso il controllo in maniera autonoma, probabilmente a causa di un malore dell’autista.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso una persona in codice giallo, anche gli agenti della polizia locale. Al momento la viabilità risulta chiusa dall’intersezione con corso Belvedere e fino al civico 206.