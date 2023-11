Genova – Un vero e proprio blitz quello compiuto questa mattina dalla Guardia di Finanza negli uffici del Comune di Genova, a palazzo Tursi. Le fiamme gialle si sono presentate negli uffici della Direzione demanio e patrimonio acquisendo diversi faldoni di documenti che riguarderebbero gli appalti per il restauro della villa Fortezza di Sampierdarena (Villa Grimaldi) e per la costruzione del porticciolo di Nervi.

Secondo le prime indiscrezioni sarebbe in corso una indagine che ipotizza i reati – con fascicolo aperto al momento contro ignoti – di abuso d’ufficio.

Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti i due appalti per circa 2 e 3 milioni di euro.

Nessuna dichiarazione è uscita al momento dagli uffici del Comune.