Genova – Anche il comico-presentatore Fiorello è intervenuto a commentare l’iniziativa della Regione Liguria che sta facendo navigare un enorme mortaio pieno di pesto e basilico sulle acque del Tamigi, a Londra. Durante il programma Viva Rai 2 Fiorello ha ironizzato sull’iniziativa chiedendosi cosa penserebbero i romani se gli inglesi facessero galleggiare una chiatta carica di porridge (tipico piatto inglese a base di fiocchi di avena, ndr)

Fiorello è intervenuto questa mattina, con la sua personalissima “rassegna stampa” nel dibattito accesissimo sull’iniziativa della Regione Liguria che ha deciso di promuovere la Liguria in Inghilterra, nell’ambito di una importante mostra internazionale su Turismo, facendo navigare una chiatta che porta un gigantesco mortaio carico di pesto e l’immancabile pestello.

Un’iniziativa che ha diviso l’opinione pubblica tra entusiasti e “perplessi” e che non ha mancato di scatenare le proteste dell’opposizione.

Fiorello ha mostrato in Tv uno dei tanti articoli dedicati al mega mortaio e ha scherzato annunciando che la Liguria aveva terminato il basilico.

“Hanno portato un mortaio gigante sul Tamigi – ha detto Fiorello – è finito il basilico in tutta la Liguria. Se gli inglesi si vendicano e ci mandano una nave di porridge sul Tevere, sono cavoli amari”.

La reazione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti non ha tardato ed è arrivata attraverso i social.

“Il nostro mortaio gigante sul Tamigi – ha scritto Toti – ha ottenuto un incredibile successo. Ringraziamo Fiorello per la sua ironia e lo invitiamo a visitare la Liguria per imparare a preparare il vero pesto”.