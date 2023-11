Genova – Sono stati evacuati e trascorreranno la notte fuori casa le famiglie che abitano nei primi piani di tre edifici che si affacciano sulla frana di via Cabrini, nel quartiere di Castelletto.

Il cedimento è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 15 quando la città era interessata dalle forti precipitazioni che accompagnano la nuova ondata di maltempo che non ha fatto scattare nessuna allerta ma sta causando diversi danni.

Vigili del Fuoco e tecnici del Comune sorvegliano la frana nel timore di nuovi cedimenti mentre si tenta di recuperare le auto che sono precipitate sulle case sottostanti, fortunatamente senza causare feriti o peggio.

A cedere il piazzale, adibito a parcheggio, di un edificio sovrastante la via Acquarone.