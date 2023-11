Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica porterà nella giornata di oggi un rapido peggioramento delle condizioni meteo con piogge e veloci temporali. Un miglioramento è già previsto, però, già dalla giornata di domani, venerdì 10 novembre.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 9 novembre 2023

Dal mattino nuvolosità in aumento sull’intero territorio regionale, nel corso della mattinata i primi piovaschi inizieranno ad interessare il settore centrale e l’estremo ponente.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, piogge via via più diffuse su tutta la regione, fenomeni anche a carattere di rovescio sul centro-levante.

In serata graduale esaurimento delle precipitazioni, ad iniziare dall’Imperiese.

Quota neve in calo fino a 1600-1800 metri sulle Alpi Liguri ed Appennino orientale.

Venti moderati con rinforzi fino a tesi dai quadranti meridionali, nel corso del pomeriggio graduale rotazione a nord ad iniziare da ponente. In serata ventilazione fino a forte

Mare mosso, localmente molto mosso al largo in serata.

Temperature minime in rialzo, massime in calo.

Sulla costa temperature minime tra +9/14°C e temperature massime tra +14/17°C

Nell’interno temperature minime tra -1/+10°C e temperature massime tra +5/12°C