La veloce ma forte perturbazione che ieri ha interessato la Liguria si allontana spinta da forti correnti d’aria fredda provenienti da ovest che determineranno sulla nostra regione condizioni di variabilità con ampie schiarite e qualche precipitazione locale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 10 novembre 2023

Al mattino qualche rovescio non escluso tra il Tigullio orientale, lo Spezzino e il rispettivo entroterra. Altrove tempo asciutto con ampie schiarite e nubi al mattino sui versanti padani senza conseguenze.

Nel pomeriggio ancora qualche rovescio sullo Spezzino, specie nei settori interni, tempo abbastanza buono altrove con nubi solo locali ed in prossimità delle aree montuose.

Venti forti da ovest al largo, con locali estensioni alle coste dell’estremo levante. Deboli meridionali altrove.

Mare molto mosso, localmente agitato al largo e sull’estremo levante.

Temperature minime in lieve calo, massime in aumento

Sulla costa temperature minime tra +9/12°C Max: +15/18°C

Nell’interno temperature minime tra 0/+7°C Max: +10/14°C