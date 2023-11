Torriglia (Genova) – Un giovane esemplare di daino è stato soccorso ieri sera, sulla statale 45, probabilmente vittima di un investimento.

La femmina di daino è stata trovata sulla strada da personale dell’AMT che ha subito segnalato la presenza dell’animale e sul posto è intervenuto il vicesindaco di Torriglia che ha poi contattato Giorgio Cavagnaro della Vigilanza Regionale che ha verificato lo stato di salute del giovane daino. Realizzato che non erano evidenti danni alla colonna vertebrale e neppure agli arti ma solo una contusione alla testa, si è deciso di spostare l’animale in un campo lontano dalle strade in attesa di trasferimento al Cras dell’Enpa.

Il trasferimento doveva avvenire in mattinata ma si è scoperto che l’animale, che aveva dato segno di ripresa, si era allontanato da solo e non risultavano segni di predazione.