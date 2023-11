Diano Marina (Imperia) – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Imperia, del Gico di Genova e dello Scico anche in Liguria con l’esecuzione di una un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 26 persone accusate a vario titolo di traffico di sostanze stupefacenti e associazione a delinquere di stampo mafioso.

I militari hanno condotto in carcere 23 persone mentre mentre 3 resteranno agli arresti domiciliari.

Secondo l’ipotesi investigativa 17 degli indagati arrestati sarebbero accusati di appartenere ad una associazione per delinquere diretta da esponenti della famiglia De Marte – Gioffrè, originaria di Seminara e collegata ad articolazioni di ‘ndrangheta residenti in Calabria, da anni radicati nella zona di Diano Marina, nell’imperiese