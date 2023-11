La Spezia – E’ stato rintracciato e denunciato il ragazzo che sabato, intorno alle 21, aveva investito una donna di 56 anni con il suo motociclo ed era fuggito senza prestare soccorso. L’incidente era avvenuto in via Chiodo e il giovane si è allontanato cercando di non farsi identificare.

La donna ha riportato diverse ferite e fratture ed ha denunciato che l’investitore era fuggito accelerando nel chiaro tentativo di rendersi irreperibile.

Sul posto era intervenuta la Sezione Infortunistica della Polizia Locale, alla quale uno dei numerosi testimoni, che si erano adoperati per soccorrere la donna investita, ha fornito il numero di targa del veicolo.

Attraverso le informazioni gli agenti hanno accertato che il motociclo era intestato ad un ragazzo originario della Colombia, già noto al Comando in quanto nell’agosto del 2021, allo stesso modo, si era già dato alla fuga dopo aver provocato un altro sinistro, sempre alla guida dello stesso motociclo.

Con la verifica è anche emerso che il motociclista guidava senza essere provvisto della prescritta patente di guida perché mai conseguita.

Verificato che il motociclista fuggiasco non era presso la sua abitazione, gli agenti della polizia locale hanno verificato le riprese video delle telecamere della zona scoprendo che la moto era fuggita in direzione di Vezzano Ligure e proprio lì è stato individuato e fermato il ragazzo che ora rischia pene pesantissime, che potranno ulteriormente essere aumentate in quanto guidava senza patente.

Dal punto di vista amministrativo sono state contestate al responsabile le sanzioni per guida senza patente e per la mancata precedenza alla pedone sulle strisce.

Ovviamente la vittima dell’incidente potrà citare in giudizio il ragazzo chiedendo il risarcimento dei danni subiti.