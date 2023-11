Il campo di alta pressione sul Mediterraneo continua a difendere il nord Italia e la Liguria dall’arrivo di nuove perturbazioni ma correnti umide provenienti da sud portano nuvole e isolati piovaschi ancora per la giornata di oggi. Per domani è previsto un miglioramento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 14 novembre 2023

Al mattino condizioni di cielo con nuvolosità irregolare sul centro-levante, risulterà maggiormente compatta in prossimità dei rilievi, qui non si escludono pioviggini o deboli piovaschi associati. Velature in transito sul resto della regione.

Nel corso del pomeriggio nubi in ulteriore aumento sul settore centro-orientale, verso sera piovaschi sparsi maggiormente probabili, in particolar modo in prossimità dei rilievi. Situazione invariata altrove.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, locali rinforzi fino a tesi. Forti da sud-ovest sul Golfo

Mare da mosso a molto mosso, fino ad agitato al largo e sul levante.

Temperature in generale aumento, specie le minime.

Sulla costa temperature minime tra +11/16°C Max: +16/19°C

Nell’interno temperature minime tra +3°C/+12°C Max: +12/18°C