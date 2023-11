Genova – E’ entrato in un supermercato di via Casaregis ed ha riempito un carrello della spesa con merce varie e poi si è avviato verso l’uscita cercando di allontanarsi senza pagare. Sono dovuti intervenire gli agenti della polizia per fermare un 53enne che, fermato da un addetto alla sicurezza, ha iniziato ad inveire e a minacciare di morte tutti i presenti pretendendo di uscire senza saldare il conto.

L’uomo è stato trattenuto sino all’arrivo della volante e quando gli agenti gli hanno chiesto conto del suo comportamento non ha risposto.

Un controllo ha però permesso di scoprire che l’uomo era già stato fermato per altri furti e per questo è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria e processato per direttissima.