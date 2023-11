Albenga (Savona) – Non ce l’ha fatta il neonato partorito in ambulanza questa mattina, mentre il 118 correva in autostrada per portare la mamma a partorire in ospedale. La tragedia è avvenuta questa mattina all’alba quando l’ambulanza ha raggiunto l’abitazione di una ragazza di 25 anni che aveva chiamato il 118 avvertendo forti dolori all’addome e perdite ematiche.

Il tempo di caricare la giovane sul mezzo e di correre a sirene spiegate in autostrada e il parto è diventato inevitabile e il persona paramedico ha cercato di aiutare al meglio la partoriente ma purtroppo il bambino è nato morto, tra le lacrime e la disperazione della ragazza.

L’ambulanza ha proseguito il suo viaggio vers l’ospedale San Paolo di Savona dove la mamma mancata è stata ricoverata in ostetricia e ginecologia mentre il piccolo corpicino è stato trasferito in obitorio dove resterà a disposizione del medico legale che accerterà le cause del decesso e se poteva essere salvato.

Si tratta del quinto bambino che nasce in autostrada da inizio dell’anno 2023 e la notizia ha scatenato roventi polemiche sui tagli agli ospedali e alla sanità in genere.

La Procura della Repubblica ha aperto un’indagine su quanto avvenuto, al momento senza indagati