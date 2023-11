Bogliasco (Genova) – E’ stato multato e rischia una denuncia per interruzione di servizio pubblico l’automobilista che è rimasto bloccato nel passaggio a livello nei pressi della stazione ferroviaria.

La persona avrebbe fermato l’auto mentre le sbarre erano alzate ed avrebbe iniziato a scaricare del materiale, forse delle valige o la spesa, senza accorgersi che, nel frattempo, le sbarre erano discese bloccando il passaggio ma, soprattutto, segnalando l’imminente arrivo di un convoglio.

Fortunatamente il personale della stazione si è accorto dell’anomalia ed ha fatto scattare l’allarme che ha prima fermato e poi fatto procedere molto lentamente un treno ad alta velocità.

Non è chiaro se l’auto occupasse o meno parte dei binari e se abbia davvero corso il rischio di un impatto ma l’errore ha causato ritardi e disagi sulla linea ferroviaria Genova – La Spezia e per questo, all’arrivo delle forze dell’ordine è stato multato e potrebbe essere denunciato.

Il passaggio a Livello di Bogliasco potrebbe presto essere eliminato secondo un progetto approvato recentemente ma episodi come questo ricordano quanto sia importante garantire la sicurezza.