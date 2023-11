Genova – Derubavano supermercati e tabaccherie ed erano diventati una sorta di Bonnie e Clyde genovesi ma alla fine hanno dovuto fare i conti con la polizia.

Un uomo di 34 anni ed una donna di 32 sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile al termine di complesse indagini.

I due sono ritenuti responsabili di una serie di rapine in danno di esercizi commerciali e privati cittadini, commesse nello scorso mese di luglio.

Secondo le accuse la coppia avrebbe portato a termine almeno due rapine: la

prima, il primo luglio, in pieno centro storico, ai danni di un cittadino minacciato con un

coltello e costretto a consegnare denaro e telefono cellulare, la seconda, il 12 luglio presso il Supermercato Basko di passo Antiochia, dove l’uomo si sarebbe fatto consegnare l’incasso di 1.000€ circa ed il cellulare del cassiere, con la complicità della donna che agiva come “palo”.

L’uomo, dovrà rispondere di altre due rapine: una, commessa il 17 luglio, in danno

del supermercato Doro di via Murcarolo, a Nervi, dove avrebbe sottratto l’incasso del

supermercato, circa 4.700€ e l’altra solo tentata, il 22 luglio, ai danni di una tabaccheria di via Don Orione. In questo caso, infatti, l’uomo avrebbe minacciato con una siringa il titolare della tabaccheria ma questi ha usato una stampella per difendersi, mettendo in fuga il rapinatore.