Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato questo pomeriggio nel tetto di una palestra situata tra via Bari e via del Lagaccio. I Vigili del fuoco sono stati allertati per la presenza di fumo e quando sono arrivati hanno velocemente capito che le fiamme si stavano propagando all’interno della coibentazione del tetto.

I pompieri hanno così individuato i punti più caldi con combustione in corso con la termocamera, dopo di che hanno provveduto a tagliare la lamiera per poter effettuare lo spegnimento. Limitati i danni.

Indagini in corso per ricostruire l’origine dell’incendio causato molto probabilmente da un corto circuito.