Portovenere (La Spezia) – Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del rocciatore precipitato ieri mentre arrampicava sul monte Muzzerone, nel comune di Portovenere.

L’uomo ha compiuto un volo di diversi metri battendo violentemente contro la parete ed è rimasto bloccato per le gravi ferite riportate.

Subito è scattato l’allarme da parte di altre persone impegnate sulla parete, molto conosciuta ed apprezzata tra i rocciatori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino che hanno raggiunto l’uomo e lo hanno stabilizzato prima di procedere al suo spostamento e successivo ricovero.

Un’operazione particolarmente lunga e impegnativa, durata diverse ore.

Il rocciatore è stato poi trasferito in codice rosso in ospedale.

(Foto di Archivio)