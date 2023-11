Anche in Liguria si potranno registrare disagi, nella giornata di venerdì 24 novembre, in occasione dello sciopero indetto dalle segreterie nazionali di alcune organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori Gas-Acqua ed Elettrico, le normali attività dei servizi e degli sportelli potranno subire sospensioni o riduzioni.

Saranno comunque garantiti i servizi essenziali e resteranno attivi i numeri telefonici per le emergenze.