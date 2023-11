Busalla (Genova) – Sono gravi, al reparto Grandi Ustinati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, le condizioni della donna di 60 anni ustionata ieri sera nell’incendio di una villetta in località Sarissola, nel comune di Busalla.

Per cause ancora da accertare è divampato un incendio all’interno dell’abitazione e la donna, nel tentativo di spegnerlo, ha riportato gravi ustioni al volto, al torace e alle braccia.

Fortunatamente alcuni passanti hanno visto le fiamme ed hanno chiamato i vigili del fuoco e il 118 e sul posto sono accorse le squadre di Busalla e di Genova.

I pompieri sono entrati nell’abitazione ed hanno soccorso la donna portandola all’esterno in condizioni che sembravano non troppo gravi.

Mentre l’incendio veniva spento, però, le condizioni della donna si sono aggravate ed è stato necessario il trasporto urgente in ospedale.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme ed avviato le prime indagini per accertare le cause del rogo.

In mattinata verrà eseguita anche una perizia sullo stabile per verificare se sia abitabile o meno.