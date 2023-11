Genova – Una brutta avventura questo pomeriggio per una donna di 70 anni, che è stata aggredita dal suo cane. Il fatto è accaduto all’interno di un appartamento in via Monaco Simone, nel quartiere di Apparizione.

Secondo quanto riportato, la donna stava accarezzando l’animale domestico quando quest’ultimo, per cause ancora da verificare, le avrebbe morso violentemente il naso, procurandole una frattura nasale.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale, che hanno preso in custodia il cane, e i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna in codice giallo all’ospedale San Martino.