Genova – Così come accaduto questa mattina, forti disagi anche nel tardo pomeriggio di oggi lungo strade e autostrade intorno al capoluogo della Liguria.

Lungo la Sopraelevata, in direzione ponente, si sarebbe verificato un tamponamento che avrebbe coinvolto più veicoli poco dopo le ore 18. Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite, ma sono pesanti le ripercussioni per la viabilità urbana.

Code e disagi anche lungo le Autostrade. In particolare, in A10 la presenza di un veicolo in avaria sta causando 2 km di code tra Genoa Aeroporto e Genova Pegli, mentre i soliti cantieri stanno causando diverse code in A12 tra Recco e Genova Nervi, in direzione ponente.