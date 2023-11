Genova – Ancora un pedone travolto da un’auto mentre attraversa la strada. Questa volta è successo in via Posalunga, nel quartiere di Borgoratti.

Una donna di circa 40 anni è stata investita e sbalzata a terra. Soccorsa dal 118, la donna è stata trasferita d’urgenza all’ospedale San Martino e qui i medici le hanno attribuito il codice giallo.

In corso esami per accertare eventuali fratture e lesioni interne.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6,15 e molti testimoni puntano il dito sulla scarsa illuminazione degli attraversamenti stradali e sull’assenza di vigili urbani nelle zone più congestionate e dove le auto tendono a superare i limiti di velocità.