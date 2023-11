Ancora condizioni di tempo mite e stabile in Liguria ma già da domani, sabato e in modo più deciso domenica, forti correnti fredde provenienti dal nord Europa porteranno un deciso calo delle temperature portando un primo vero assaggio dell’inverno.

Prevista assenza di precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 24 novembre 2023

Tempo stabile sulla Liguria a parte velature in transito e qualche nube bassa sul settore centro-orientale, senza conseguenze.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali, in rotazione a nord in tarda serata.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature in calo nei valori minimi, stazionarie o in lieve calo anche le massime sotto costa.

Sulla costa temperature minime tra +6/+10°C e massime tra +14/+16°C

Nell’interno temperature minime tra -1°C/+4°C e massime tra +8/+13°C