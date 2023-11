Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incendio divampato nel pomeriggio in un appartamento di via Baroni, una traversa di via Cecchi, nel quartiere della Foce.

Sul posto, chiamati dai proprietari di casa, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno individuato un condizionatore che aveva preso fuoco forse a causa di un corto circuito, sprigionando un denso fumo nero.

I pompieri hanno evacuato l’appartamento e iniziato le operazioni di spegnimento. Fortunatamente, non ci sarebbero persone ferite o intossicate.

Per facilitare le operazioni di spegnimento delle fiamme, la Polizia Locale ha temporaneamente chiuso dalle 14 alle 15 via Finocchiaro Aprile.