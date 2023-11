Correnti di aria fredda di origine artica attraversano la Liguria dalla scorsa notte determinando forti raffiche di vento, sensibile calo termico ma garantendo ancora condizioni di cielo in prevalenza sereno.

Successivamente è previsto un aumento della nuvolosità ed arrivo di qualche pioggia tra domenica 26 e lunedi 27 novembre.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 25 novembre 2023

Mattinata co condizioni di cielo sereno e limpido. Pomeriggio con sporadici rovesci sull’estremo Imperiese, per il resto soleggiato e limpido.

Venti di burrasca da nord tra la notte e il primo mattino, in attenuazione e rotazione a nord-ovest nell’arco della giornata

Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo, agitato verso la Corsica.

Temperature minime in calo nelle aree interne e sui crinali, in temporaneo aumento lungo le coste, massime in generale calo.

Sulla costa temperature minime tra +8/+11°C e massime tra +12/+14°C

Nell’interno temperature minime tra -4°C/+4°C e massime tra +3/+8°C