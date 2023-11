Celle Ligure (Savona) – Grave incidente, questa mattina, poco prima dell’alba, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Celle Ligure e Varazze.

Per cause ancora da accertare un’automobile che viaggiava verso Genova ha perso il controllo e si è ribaltata.

A bordo viaggiava una famiglia francese composta da una coppia e la loro bambina.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco e i tre occupanti del veicolo sono stati estratti dalle lamiere, fortunatamente solo con lievi ferite.

L’autostrada è rimasta chiusa per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo incidentato.