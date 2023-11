Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, a Voltri, per l’incendio divampato nel retro di un supermercato.

Il denso fumo nero ha spaventato molto i residenti della zona che hanno subito allertato i vigili del fuoco che sono accorsi velocemente.

Subito si è accertato che non ci fossero persone coinvolte e poi sono iniziate le operazioni di spegnimento.

Fortunatamente non si registrano feriti. I danni sono contenuti.

In corso le indagini per accertare l’origine delle fiamme