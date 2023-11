Genova – Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai Carabinieri per aver derubato una pensionata che aveva appena ritirato da un bancomat in via Camozzini.

I militari, dopo aver raccolto la denuncia della donna e aver visionato le telecamere di videosorveglianza presenti in prossimità dello sportello, hanno individuato il colpevole, un 19enne con precedenti.

Il malvivente, che avrebbe sottratto all’anziana circa 2000 euro in contanti, è stato arrestato.