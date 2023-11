Genova – Inizio settimana con nuovi disagi per gli utenti della funicolare Zecca-Righi che si ferma dalle 6:40 di oggi, lunedì 27novembre 2023 sino alla mezzanotte del 1 dicembre.

Non sono noti i motivi dell’ennesimo stop ma da tempo sulla linea sono in corso lavori di manutenzione.

Sul percorso è istituito il servizio sostitutivo che comporta ritardi sui normali tempi di percorrenza e disagi per gli utilizzatori.