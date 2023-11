Liguria – Una nuova perturbazione sta per interessare la nostra regione portando precipitazioni anche molto intense e scatta per la giornata di domani, venerdì 1 dicembre, l’Allerta Meteo Arancione sulla nostra Regione.

Nello specifico, la zona interessata sarà la C, quella che va dal promontorio di Portofino al confine con la Toscana.

L’allerta, inizialmente di colore giallo, scatterà alle 15. Alle 18, invece, scatterà l’allerta arancione che proseguirà fino alla mezzanotte.

Arpal segnala che alle 15 inizierà lo stato di Allerta Gialla sui Bacini Piccoli medi e Grandi della zona C di Levante mentre passerà ad Allerta Arancione dalle ore 18:00

Ulteriori valutazioni nella mattinata di domani con le nuove uscite modellistiche. Seguire i prossimi aggiornamenti.

Dalla giornata odierna la Liguria è interessata da un evento perturbato. Il movimento di una saccatura atlantica in avvicinamento sul Mediterraneo crea un persistente flusso di aria umida da Sud-Ovest che porta precipitazioni diffuse e persistenti soprattutto sul Centro e Levante regionale. Il lento transito della perturbazione, mantiene condizioni di maltempo almeno fino alla giornata di sabato.

Seguire i prossimi aggiornamenti.

Ecco l’AVVISO METEOROLOGICO emesso in mattinata :

OGGI GIOVEDI’ 30 OTTOBRE: Piogge sparse e rovesci per la presenza di un persistente flusso umido prefrontale che interessa soprattutto il Levante. A fine giornata cumulate fino ad elevate su CE, significative su B. Venti moderati, localmente forti di tramontana su zone centrali (40-50 km/h), meridionali, in rinforzo dalla sera su C. Le temperature diurne resteranno contenute su zone esposte alla tramontana con condizioni di disagio fisiologico per freddo su BD.

DOMANI VENERDI’ 1 DICEMBRE: Piogge diffuse con carattere di persistenza interesseranno soprattutto il Centro-Levante con cumulate areali fino ad elevate su CE (localmente fino a molto elevate), significative su B. Rovesci con intensità fino a forte su C, moderata su E. Venti forti di libeccio su CE con raffiche fino a burrasca su C e sui rilievi di E. Mare molto mosso, localmente agitato su C per onda lunga di libeccio (6-7 sec.)

DOPODOMANI SABATO 2 DICEMBRE: Transita il fronte atlantico con piogge e rovesci sparsi con cumulate fino a significative su CE ed intensità fino a moderate su C. L’ingresso di aria fredda potrà essere accompagnato da temporali al più moderati con grandinate e spolverate nevose oltre i 1200 m. Venti di tramontana in rinforzo dalla tarda mattinata su AB con valori fino a forti (50- 60 km/h), anche maggiori sui crinali. Mare molto mosso, localmente agitato su C per onda lunga di libeccio (7-8 sec.)