Genova – Per la giornata di domani è atteso un forte aumento del moto ondoso e sulla csta ligure è attesa una nuova mareggiata intensa che ha fatto scattare un avviso della Protezione Civile del Comune di Genova.

Entra in vigore l’ordinanza n.09/2017 con i seguenti provvedimenti previsti.

• Vietato sostare su litorale, strade costiere, moli, pontili

• No balneazione/uso di imbarcazioni

• Mettere in sicurezza ciò che può essere travolto/arrecare danno