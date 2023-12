Savona – Aveva acquistato della merce online ma invece di pagare con un bonifico o con un versamento su conto corrente ha più volte “ricaricato” le carte prepagate dei truffatori.

Torna la truffa delle ricariche e la Guardia di finanza della Compagnia di Albenga ha denunciato due persone per aver raggirato un savonese.

I due malviventi, uno di Roma e l’altro di Reggio Emilia, avevano convinto una persona a pagare la merce acquistata sul web con ricariche su carte prepagate invece di effettuare pagamenti tracciati con “causale” e così ha rischiato di perdere il denaro perché i truffatori non riconoscevano la transazione.

La denuncia ha fatto scattare i controlli che hanno messo in relazione l’acquisto con il versamento del denaro facendo scattare l’accusa per truffa.