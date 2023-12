Resistere sino a Natale senza ascoltare il celebre brano degli Wham “Last Christmas”, una delle canzoni di Natale più trasmesse in Radio e Tv in occasione delle festività natalizie.

Ritorna oggi, venerdì 1 dicembre, il “Whamageddon” il tormentone più seguito sui social degli ultimi anni e nato dalla fusione del nome del duo pop Wham e Armageddon, la parola con cui si indica nella Bibbia la fine del Mondo.

In pratica i partecipanti devono evitare di ascoltare per caso (non valgono i trucchi e gli inganni) la canzone forse più famosa degli Wham, il celebre duo pop britannico, costituito, nel 1981, dal cantante e compositore George Michael e dal chitarrista Andrew Ridgeley.

Last Christmas è uno dei brani più suonati nel periodo natalizio e per questo motivo, mano a mano che ci si avvicina a Natale, diventa sempre più probabile ascoltarlo.

Se capita si esce dal gioco e bisogna annunciarlo sui social, citando il luogo e la circostanza e usando l’hastag #whamageddon.