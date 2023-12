Genova – Ancora emergenza cinghiali per le strade della città. In poche ore, questa mattina, sono già numerose le segnalazioni e due gli Alert lanciati dalla polizia locale per mettere in guardia automobilisti e motociclisti.

Il primo allarme all’alba, intorno alle 6,30 con cinghiali segnalati a passeggio sia in via Melen a Sestri Ponente che sulla strada Guido Rossa dove rappresentano un pericolo molto alto considerando il tipo di traffico presente.

L’emergenza è scattata e una pattuglia della polizia locale si è recata in loco per sorvegliare gli animali e garantire la sicurezza dei passanti.

Poche ore più tardi, intorno alle 8,30, altra segnalazione ad alto rischio in via Galvani, sempre nella zona di Sestri Ponente.

Anche in questo caso una famigliola di cinghiali ha deciso di passeggiare per strada in cerca di cibo facendo scattare l’allarme della polizia locale e gli interventi di sicurezza.

Con l’aumentare del freddo aumenta la necessità di cibo per i cinghiali che, in città, possono contare solo sui rifiuti abbandonati e sugli interventi di persone incoscienti che forniscono loro cibo nonostante i divieti.

Accade purtroppo ancora molto spesso e nonostante le raccomandazioni e le sanzioni da 500 euro.