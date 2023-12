Genova – Studenti in corteo, questo pomeriggio, nel centro cittadino e probabili disagi per il traffico a partire dalle 15.

Il corteo degli studenti parte da piazza Corvetto per raggiungere la zona di Brignole attraverso via Serra-piazzetta Brignole per poi deviare verso via Fiume-via XX Settembre-piazza de Ferrari-via Petrarca-piazza Matteotti.